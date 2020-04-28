В Финляндии число жертв коронавируса приблизилось к 200

"В Финляндии 28 апреля всего 4740 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3243 человек.

По данным на 17.00 вторника, 200 человек находятся в больнице, из них 56 в реанимации, 199 умерли. Средний возраст умерших 84 года.