В Финляндии число жертв коронавируса приблизилось к 200

ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса за сутки, шесть человека умерли, общее число скончавшихся достигло 199, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 28 апреля всего 4740 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В понедельник сообщалось о 4695 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3243 человек.
По данным на 17.00 вторника, 200 человек находятся в больнице, из них 56 в реанимации, 199 умерли. Средний возраст умерших 84 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.