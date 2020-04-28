В Свердловской области больных COVID-19 начнут лечить переливанием плазмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Свердловские врачи будут применять плазму крови переболевших COVID-19 людей при лечении коронавирусной инфекции, донорами согласились стать более 100 жителей региона, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 85 – за последние сутки. В общей сложности врачи вылечили 108 человек.
"Сегодня я хочу поблагодарить более сотни наших пациентов, которые уже вылечились от коронавируса и согласились сдать свою плазму для лечения тех, кто еще только борется с новой инфекцией. По последним данным, врачи взяли плазму у первых семи выздоровевших, она уже направлена в больницу №40. Остальные вылеченные уральцы, к которым с такой просьбой обратились врачи, также согласились помочь. Большое всем человеческое спасибо", - написал Куйвашев на своем аккаунте в Instagram.
Он уточнил, что переливание больным плазмы излечившихся ранее людей как новый способ лечения от коронавируса уже начали проверять в Москве. "Согласно первым данным, так болезнь протекает легче. В Свердловской области мы также намерены применять этот метод", - подчеркнул губернатор.
По его словам, плазму могут сдать и те, кто не переболел COVID-19, так как, по данным врачей, переливание плазмы здорового человека может помочь заболевшему на ранних стадиях.
Кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных. Донором плазмы крови может стать человек от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
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