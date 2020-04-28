В Свердловской области больных COVID-19 начнут лечить переливанием плазмы

"Сегодня я хочу поблагодарить более сотни наших пациентов, которые уже вылечились от коронавируса и согласились сдать свою плазму для лечения тех, кто еще только борется с новой инфекцией. По последним данным, врачи взяли плазму у первых семи выздоровевших, она уже направлена в больницу №40. Остальные вылеченные уральцы, к которым с такой просьбой обратились врачи, также согласились помочь. Большое всем человеческое спасибо", - написал Куйвашев на своем аккаунте в Instagram.