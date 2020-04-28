Подмосковные подстанции скорой помощи получили машины с аппаратами ИВЛ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Московской области подстанции скорой помощи получили 16 новых реанимобилей, в каждом из которых есть пульсоксиметр, электрокардиограф, дефибриллятор и аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил телеканал В Московской области подстанции скорой помощи получили 16 новых реанимобилей, в каждом из которых есть пульсоксиметр, электрокардиограф, дефибриллятор и аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил телеканал "360"

"Сегодня благодаря федеральной программе наша подмосковная скорая помощь получает великолепные оснащенные автомобили – не просто автомобили скорой, а неотложку", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, всего региону будут переданы 23 реанимобиля. Сегодня была первая поставка. Машины получили 14 округов. Мантуров и Воробьев поблагодарили врачей за их непростой труд и поздравили с Днем работников скорой медицинской помощи.