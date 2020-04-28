Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T17:12
https://ria.ru/20200428/1570695776.html
Гутерреш призвал использовать кризис для решения экологических проблем
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:240:2716:1768_1036x0_80_0_0_325a7b59200293c533fa0100a6277b44.jpg
РИА Новости

Гутерреш призвал использовать кризис для решения экологических проблем

17:12 28.04.2020
169
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
ООН, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил использовать процесс восстановления мира от последствий пандемии коронавируса для решения проблем климата.
По его словам, пандемия коронавируса "ввергла жизни миллиардов людей по всему миру в хаос", причинила серьезные страдания, дестабилизировала мировую экономику. Пандемия раскрыла хрупкость сообществ и экономик перед потрясениями и обнажила глубокое неравенство, которое угрожает достижению целей устойчивого развития, отметил генсек.
"Поскольку мы планируем наше восстановление после пандемии коронавируса, у нас есть прекрасная возможность направить наш мир на более устойчивый и всеобъемлющий путь - путь, который решает проблему изменения климата, защищает окружающую среду, обращает вспять утрату биоразнообразия и обеспечивает долгосрочное здоровье и безопасность человечества", - сказал Гутерреш, выступая в рамках международной конференции по проблемам изменения климата "Петерсбергский климатический диалог".
Как указал генсек, переход к росту с низкими выбросами углекислого газа, устойчивому к изменениям климата, позволит создать чистый, экологичный, безопасный и процветающий мир.
Гутерреш предложил шесть связанных с климатом шагов восстановления.
"Первое: поскольку мы тратим триллионы долларов на восстановление после COVID-19, мы должны предоставить новые рабочие места и предприятия посредством чистого, экологичного и справедливого переходного процесса", - отметил генсек ООН.
По его мнению, инвестиции должны ускорить снижение выбросов углекислого газа во всех аспектах экономики.
Во-вторых, как указал Гутерреш, в случаях, где деньги налогоплательщиков используются для спасения предприятий, они должны использоваться "для создания экологичных рабочих мест, а также устойчивого и всестороннего роста".
"Это не должно быть субсидированием устаревших, загрязняющих, углеродоемких отраслей", - заявил Гутерреш.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
По его мнению, бюджетная помощь должна изменить экономику "с серой на зеленую". Как полагает Гутерреш, государственные фонды должны инвестировать в будущее, направляя средства в устойчивые сектора и проекты, которые помогают защите окружающей среды и климата.
"Субсидии на ископаемое топливо должны прекратиться, и у углекислого газа должна быть цена, чтобы источники загрязнения платили за это загрязнение",- отметил Гутерреш.
По его словам, мировая финансовая система при формировании политики и инфраструктуры, должна учитывать риски и возможности, связанные с климатом. "Инвесторы не могут продолжать игнорировать цену, которую наша планета платит за неустойчивый рост", - заявил он.
Наконец, по словам Гутерреша, чтобы разрешить чрезвычайные ситуации связанные как с пандемией коронавируса, так и с проблемами климата, человечество должно работать сообща.
"Как и коронавирус парниковые газы не знают границ", - отметил он, добавив в то же время, что изоляция – это ловушка. "Ни одна страна не может добиться успеха в одиночку", - указал он.
Он напомнил, что 121 страна уже пообещала добиться нулевого выброса углекислого газа к 2050 году.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
28 апреля, 15:38Распространение нового коронавируса
Минздрав сообщил об угрозе поражения мозга коронавирусом
"Я призываю Европейский союз и впредь демонстрировать мировое лидерство и представить к концу года климатические обязательства в соответствии с его обязательством стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году", - заявил Гутерреш.
Он также выразил надежду, что Великобритания представит амбициозные климатические обязательства в соответствии со своей стратегией по достижению нулевого выброса углекислого газа к 2050 году.
"Давайте не будем забывать, что на страны G20 в совокупности приходится более 80% мировых выбросов и более 85 процентов мировой экономики. Все они должны взять на себя обязательства по достижению нулевого выброса углекислого газа в 2050 году", - отметил Гутерреш.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
070002
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешКоронавирусыБольшая двадцаткаВеликобританияООНВ мире
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Стойка ресепшена на Московской бирже
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Россияне подали на реструктуризацию кредитов 1,4 миллиона заявок
15:59В Пермском крае откроют парикмахерские, автосалоны и мастерские
15:59Трамп прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес Байдена
15:58В парке Сингапура робот будет призывать людей сохранять дистанцию
15:57Минтранс разъяснил новые правила расследования авиапроисшествий
15:56Правительство одобрило выделение субсидий авиакомпаниям
15:55В Алтайском крае введут масочный режим
15:54Набиуллина назвала уровень российского госдолга одним из самых низких
15:53Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 232 человек
15:53Рошаль призвал после пандемии провести оптимизацию больниц "наоборот"
15:52В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
15:51Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
15:51Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента
15:47В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
15:46Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя
15:45Экономическая активность в России стабилизировалась, заявила Набиуллина
15:44В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260
15:42Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"
15:42Московские суды будут работать с ограничениями до 31 мая
15:39Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Лента новостейМолния