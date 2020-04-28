Гутерреш призвал использовать кризис для решения экологических проблем

ООН, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил использовать процесс восстановления мира от последствий пандемии коронавируса для решения проблем климата.

По его словам, пандемия коронавируса "ввергла жизни миллиардов людей по всему миру в хаос", причинила серьезные страдания, дестабилизировала мировую экономику. Пандемия раскрыла хрупкость сообществ и экономик перед потрясениями и обнажила глубокое неравенство, которое угрожает достижению целей устойчивого развития, отметил генсек.

"Поскольку мы планируем наше восстановление после пандемии коронавируса, у нас есть прекрасная возможность направить наш мир на более устойчивый и всеобъемлющий путь - путь, который решает проблему изменения климата, защищает окружающую среду, обращает вспять утрату биоразнообразия и обеспечивает долгосрочное здоровье и безопасность человечества", - сказал Гутерреш, выступая в рамках международной конференции по проблемам изменения климата "Петерсбергский климатический диалог".

Как указал генсек, переход к росту с низкими выбросами углекислого газа, устойчивому к изменениям климата, позволит создать чистый, экологичный, безопасный и процветающий мир.

Гутерреш предложил шесть связанных с климатом шагов восстановления.

"Первое: поскольку мы тратим триллионы долларов на восстановление после COVID-19, мы должны предоставить новые рабочие места и предприятия посредством чистого, экологичного и справедливого переходного процесса", - отметил генсек ООН

По его мнению, инвестиции должны ускорить снижение выбросов углекислого газа во всех аспектах экономики.

Во-вторых, как указал Гутерреш, в случаях, где деньги налогоплательщиков используются для спасения предприятий, они должны использоваться "для создания экологичных рабочих мест, а также устойчивого и всестороннего роста".

"Это не должно быть субсидированием устаревших, загрязняющих, углеродоемких отраслей", - заявил Гутерреш.

По его мнению, бюджетная помощь должна изменить экономику "с серой на зеленую". Как полагает Гутерреш, государственные фонды должны инвестировать в будущее, направляя средства в устойчивые сектора и проекты, которые помогают защите окружающей среды и климата.

"Субсидии на ископаемое топливо должны прекратиться, и у углекислого газа должна быть цена, чтобы источники загрязнения платили за это загрязнение",- отметил Гутерреш.

По его словам, мировая финансовая система при формировании политики и инфраструктуры, должна учитывать риски и возможности, связанные с климатом. "Инвесторы не могут продолжать игнорировать цену, которую наша планета платит за неустойчивый рост", - заявил он.

Наконец, по словам Гутерреша, чтобы разрешить чрезвычайные ситуации связанные как с пандемией коронавируса, так и с проблемами климата, человечество должно работать сообща.

"Как и коронавирус парниковые газы не знают границ", - отметил он, добавив в то же время, что изоляция – это ловушка. "Ни одна страна не может добиться успеха в одиночку", - указал он.

Он напомнил, что 121 страна уже пообещала добиться нулевого выброса углекислого газа к 2050 году.

"Я призываю Европейский союз и впредь демонстрировать мировое лидерство и представить к концу года климатические обязательства в соответствии с его обязательством стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году", - заявил Гутерреш.

Он также выразил надежду, что Великобритания представит амбициозные климатические обязательства в соответствии со своей стратегией по достижению нулевого выброса углекислого газа к 2050 году.

"Давайте не будем забывать, что на страны G20 в совокупности приходится более 80% мировых выбросов и более 85 процентов мировой экономики. Все они должны взять на себя обязательства по достижению нулевого выброса углекислого газа в 2050 году", - отметил Гутерреш.