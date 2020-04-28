В Калужской области умерли четыре пациента с COVID-19

"К сожалению, еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией умерли. Это два жителя Обнинска 82 и 69 лет и два жителя Кировского района 72 и 57 лет. Все они имели ряд хронических заболеваний, и болезнь протекала крайне тяжело, несмотря на все усилия медиков, спасти их жизни не удалось", - говорится в сообщении.