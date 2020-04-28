В Калужской области умерли четыре пациента с COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Четыре пациента с COVID-19 скончались в Калужской области за сутки, число умерших в регионе выросло до 12, сообщило правительство региона.
"К сожалению, еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией умерли. Это два жителя Обнинска 82 и 69 лет и два жителя Кировского района 72 и 57 лет. Все они имели ряд хронических заболеваний, и болезнь протекала крайне тяжело, несмотря на все усилия медиков, спасти их жизни не удалось", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о восьми скончавшихся в регионе. Общее число заболевших с начала пандемии – 772 человека, из них 32 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф