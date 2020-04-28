Португалия 3 мая снимет режим ЧП из-за коронавируса

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что 3 мая страна постепенно начнёт возвращаться к нормальному положению дел, однако окончание периода действия чрезвычайного положения не означает конца вспышки коронавируса в стране.

"Возвращение к нормальной жизни маленькими шагами и постоянный контроль за ситуацией теперь неразделимы", - сказал президент на пресс-конференции.

"Режим чрезвычайного положения будет снят 2 мая в 00.00 часов. В будущем, если это потребуется, мы рассмотрим вопрос о его повторном введении", - добавил президент

Он также отметил, что "окончание режима ЧП не означает окончания вспышки или отмены необходимости следить за ситуацией".

"Поэтому каждый маленький шаг вперёд будет оцениваться специалистами и политиками", - подчеркнул глава государства.