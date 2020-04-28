В Самарской области 33 человека вылечились от коронавируса

САМАРА, 28 апр - РИА Новости. Общее количество жителей Самарской области, вылечившихся от коронавируса, выросло до 33, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.
"За все время от новой коронавирусной инфекции в Самарской области вылечились 33 человека", - сказала представитель пресс-службы.
По ее словам, за последние сутки в регионе вылечились семь человек, в том числе трое детей, у которых ранее был подтвержден COVID-19.
"В Самарской городской больнице № 6 после курса лечения выздоровели двое мужчин и женщина. Один пациент заболел после возвращения из другого региона России, двое из числа контактных с ранее заболевшим. Болезнь протекала у пациентов не в тяжелой форме. Также выздоровел ребенок из числа контактных, болезнь протекала в легкой форме", - уточнили в пресс-службе.
Еще три человека, по данным региональных властей, выписаны из Тольяттинской городской клинической больницы №5. "Мужчина заболел после возвращения из другого региона, болезнь у него протекала в тяжелой форме. Двое детей были установлены из числа контактных лиц с ранее заболевшим. Их болезнь протекала в легкой форме", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что у всех выписанных последние анализы на коронавирус показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
Всего в Самарской области подтверждено 272 случая заражения COVID-19, пять человек скончались.
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