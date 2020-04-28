Во Франции можно будет передвигаться без спецразрешений с 11 мая

ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Свободное передвижение по улицам без специальных разрешений будет возможно во Франции после 11 мая, заявил во вторник премьер-министр Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.
"(С 11 мая) снова станет возможным свободно передвигаться без специальных разрешений. Исключение - для поездок больше, чем на 100 километров от места проживания, которые возможны только по веским семейным или рабочим нуждам", - сказал глава правительства, представляя план по выходу из карантина.
Строгие ограничения на передвижение людей действуют во Франции с 17 марта и, как ожидается, будут ослаблены с 11 мая. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. По последним данным, в стране выявлено более 128 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 23,2 тысячи человек скончались.
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