Во Франции можно будет передвигаться без спецразрешений с 11 мая

"(С 11 мая) снова станет возможным свободно передвигаться без специальных разрешений. Исключение - для поездок больше, чем на 100 километров от места проживания, которые возможны только по веским семейным или рабочим нуждам", - сказал глава правительства, представляя план по выходу из карантина.