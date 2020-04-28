В Египте назвали действия Хафтара ответом на турецкую агрессию

"Если Схиратское соглашение - международная договоренность, курируемая международными и региональными сторонами, то где были эти стороны, когда (следовало - ред.) противостоять турецкой агрессии в Ливии? Последнее заявление Халифы Хафтара стало ответом на эти нарушения и явную агрессию", - прокомментировал ситуацию египетский парламентарий.