В Египте назвали действия Хафтара ответом на турецкую агрессию

КАИР, 28 апр - РИА Новости. Решение возглавляющего Ливийскую национальную армию (ЛНА) маршала Халифы Хафтара выйти из соглашения 2015 года о политическом урегулировании в стране стало ответом на действия Турции в Ливии, выразил мнение в беседе с РИА Новости египетский депутат, заместитель главы комитета по делам арабских стран в парламенте страны Ахмед Абаза.
Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС). Хафтар заявил, что управление страной переходит к армии.
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Создание ПНС стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.
"Если Схиратское соглашение - международная договоренность, курируемая международными и региональными сторонами, то где были эти стороны, когда (следовало - ред.) противостоять турецкой агрессии в Ливии? Последнее заявление Халифы Хафтара стало ответом на эти нарушения и явную агрессию", - прокомментировал ситуацию египетский парламентарий.
Абаза также указал, что ситуация в Ливии значима для обеспечения национальной безопасности Египта, чем и продиктована позиция Каира в отношении происходящего. "Ливия представляет собой продолжение (зоны, значимой - ред.) для национальной безопасности Египта. Египет защищает свою национальную безопасность от любого внешнего вмешательства. В Ливии же происходит борьба интересов, борьба региональных и международных сторон", - пояснил он. "Отсюда следует позиция Египта не в качестве одной из противоборствующих сторон, преследующих интересы в Ливии, но в качестве стороны, изначально отвергающей внешнее вмешательство и стремящейся к восстановлению ливийского государства", - подчеркнул парламентарий.
В январе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Берлине, что только всеобъемлющее решение с четким механизмом реализации способно урегулировать кризис в Ливии. Как сообщили в администрации египетского лидера, это решение должно касаться всех аспектов проблемы, включая вопросы безопасности, экономики, политики.
В начале января МИД АРЕ осудил решение турецкого парламента принять законопроект, который позволяет отправлять войска в Ливию. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил журналистам 8 января, что действия Анкары приводят к обострению кризиса в Ливии и в регионе.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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