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2020-04-28T17:07
https://ria.ru/20200428/1570695233.html
Ливанская армия ввела бронетехнику в Триполи из-за беспорядков
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РИА Новости

Ливанская армия ввела бронетехнику в Триполи из-за беспорядков

17:06 28.04.2020 (обновлено: 17:07 28.04.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТриполи
Триполи
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Триполи. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 апр - РИА Новости. Ливанская армия ввела бронетехнику и подтянула значительное подкрепление в центр города Триполи, где во вторник возобновились массовые беспорядки, сообщает ливанский телеканал LBC.
Военные оцепили банковскую улицу, где в понедельник агрессивная толпа сожгла три отделения разных банков и банкоматы. Активистов удалось вытеснить и с центральной площади города. Демонстранты поделились на группы и концентрируются на улицах, прилегающих к центру.
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Ранее демонстранты подожгли две полицейские машины и забросали военных петардами и камнями. Армия в большей степени контролирует ситуацию в центре Триполи. О пострадавших и раненых во вторник сообщений нет.
Столкновения продолжаются в Триполи второй день. В понедельник группы демонстрантов забросали армейские машины коктейлями Молотова и гранатами. Ранения получили 40 военнослужащих и офицеров. Задержаны 13 человек.
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Новая волна массовых демонстраций вспыхнула в разных частях Ливана после резкого падения курса фунта по отношению к доллару. Это в свою очередь усугубило и без того сложную экономическую обстановку в стране в условиях введенного властями режима эпидемиологической чрезвычайной ситуации, начавшегося 16 марта и продленного до 11 мая. Жители Ливана требуют найти выход из экономического кризиса, создать условия для стабильной жизни и решить проблему роста курса доллара.
Волнения начались в Ливане 17 октября прошлого года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны Мишель Аун утвердил кабинет министров во главе с Хассаном Диябом.
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Мишель АунСаад ХаририТриполиЛиванВ мире
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