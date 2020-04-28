Ливанская армия ввела бронетехнику в Триполи из-за беспорядков

БЕЙРУТ, 28 апр - РИА Новости. Ливанская армия ввела бронетехнику и подтянула значительное подкрепление в центр города Ливанская армия ввела бронетехнику и подтянула значительное подкрепление в центр города Триполи , где во вторник возобновились массовые беспорядки, сообщает ливанский телеканал LBC

Военные оцепили банковскую улицу, где в понедельник агрессивная толпа сожгла три отделения разных банков и банкоматы. Активистов удалось вытеснить и с центральной площади города. Демонстранты поделились на группы и концентрируются на улицах, прилегающих к центру.

Ранее демонстранты подожгли две полицейские машины и забросали военных петардами и камнями. Армия в большей степени контролирует ситуацию в центре Триполи. О пострадавших и раненых во вторник сообщений нет.

Столкновения продолжаются в Триполи второй день. В понедельник группы демонстрантов забросали армейские машины коктейлями Молотова и гранатами. Ранения получили 40 военнослужащих и офицеров. Задержаны 13 человек.

Новая волна массовых демонстраций вспыхнула в разных частях Ливана после резкого падения курса фунта по отношению к доллару. Это в свою очередь усугубило и без того сложную экономическую обстановку в стране в условиях введенного властями режима эпидемиологической чрезвычайной ситуации, начавшегося 16 марта и продленного до 11 мая. Жители Ливана требуют найти выход из экономического кризиса, создать условия для стабильной жизни и решить проблему роста курса доллара.