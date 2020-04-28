Главу самарского минпрома отправили в отставку

"Жданов, действительно, отправлен в отставку. Сейчас такое время, которое проверяет людей. Проверяет не только их профессионализм, но и, что называется, волю к победе, командный дух. Не все сегодня выдерживают такой темп, напор… Этот период – очень тяжелый, когда правительство работает 24 на 7, это период испытаний. Но и люди проявляются по-разному. Не все этот ритм выдерживают", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.