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Туризм
2020-04-28T18:29
https://ria.ru/20200428/1570694365.html
Пляжи Сочи получат престижные международные награды за чистоту
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РИА Новости

Пляжи Сочи получат престижные международные награды за чистоту

18:28 28.04.2020 (обновлено: 18:29 28.04.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 28 апр – РИА Новости. Более 20 пляжей Сочи получат международные экологические сертификаты "Голубой флаг" за чистоту в предстоящем летнем сезоне, сообщает администрация города.
"Об этом стало известно после заседания международного жюри программы "Голубой флаг" в Копенгагене (Дания). Экосертификат в этом году будет вручен 23 российским пляжам, 21 из которых – в Сочи. В этом году арендаторы получат свои награды после снятия всех ограничительных мер", — говорится в сообщении.
Обладателями престижной награды станут арендаторы пляжей: "Приморский" "Приморский-1", "Приморский-2", "Бархатные сезоны", "Чайка", "Чайка Детский", "Имеретинка-1", "Ривьера", "Юг", "Взморье", "Заполярье", "Камелия", "Багратион", "Огонек 1", "Огонек 2", "Рэдиссон", "Рэдиссон Конгресс", "Бридж Резорт", пляж отеля "Лазурная", оздоровительного комплекса "Дагомыс" и пляж имени Мориса Тореза.
"Чистота моря, качественное обслуживание, благоустройство пляжных территорий и безопасность отдыхающих – те столпы, на которых мы основывается курортная сфера Сочи. И поэтому признание международного сообщества для нас – показатель того, что мы находимся на правильном пути", — цитируются в сообщении слова мэра курорта Алексея Копайгородского.
Впервые Сочи получил "Голубые флаги", престижную международную награду, свидетельствующую об экологичности, безопасности и удобстве, в 2018 году. Тогда жюри отметило шесть пляжей, в 2019 году их число увеличилось до 13. В предстоящем курортном сезоне еще больше сочинских территорий будут нанесены на карту рекомендованных для отдыха пляжей мира.
По информации властей, летом на курорте будут функционировать 190 пляжных территорий, 82 из которых – муниципальные. Сейчас там ведутся ремонтно-покрасочные работы, закупается спасательное оборудование. А также заключаются договоры на установку камер видеонаблюдения и кнопок тревожной сигнализации.
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