Пляжи Сочи получат престижные международные награды за чистоту

СОЧИ, 28 апр – РИА Новости. Более 20 пляжей Сочи получат международные экологические сертификаты "Голубой флаг" за чистоту в предстоящем летнем сезоне, сообщает администрация города.

"Об этом стало известно после заседания международного жюри программы "Голубой флаг" в Копенгагене (Дания). Экосертификат в этом году будет вручен 23 российским пляжам, 21 из которых – в Сочи. В этом году арендаторы получат свои награды после снятия всех ограничительных мер", — говорится в сообщении.

Обладателями престижной награды станут арендаторы пляжей: "Приморский" "Приморский-1", "Приморский-2", "Бархатные сезоны", "Чайка", "Чайка Детский", "Имеретинка-1", "Ривьера", "Юг", "Взморье", "Заполярье", "Камелия", "Багратион", "Огонек 1", "Огонек 2", "Рэдиссон", "Рэдиссон Конгресс", "Бридж Резорт", пляж отеля "Лазурная", оздоровительного комплекса "Дагомыс" и пляж имени Мориса Тореза.

"Чистота моря, качественное обслуживание, благоустройство пляжных территорий и безопасность отдыхающих – те столпы, на которых мы основывается курортная сфера Сочи. И поэтому признание международного сообщества для нас – показатель того, что мы находимся на правильном пути", — цитируются в сообщении слова мэра курорта Алексея Копайгородского.

Впервые Сочи получил "Голубые флаги", престижную международную награду, свидетельствующую об экологичности, безопасности и удобстве, в 2018 году. Тогда жюри отметило шесть пляжей, в 2019 году их число увеличилось до 13. В предстоящем курортном сезоне еще больше сочинских территорий будут нанесены на карту рекомендованных для отдыха пляжей мира.