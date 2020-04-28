Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19 , заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка", — сказал он.

При нехватке воздуха следует обратиться к врачам, подчеркнул специалист.

По последним данным, в России выявили более 93 тысяч случаев COVID-19 (за последние сутки — 6411, прирост 7,4 процента), 867 пациентов умерли, почти восемь с половиной тысяч поправились.

Всего в мире, по данным ВОЗ, почти три миллиона заразившихся, жертвами инфекции стали около 200 тысяч человек.