Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка", — сказал он.
При нехватке воздуха следует обратиться к врачам, подчеркнул специалист.
По последним данным, в России выявили более 93 тысяч случаев COVID-19 (за последние сутки — 6411, прирост 7,4 процента), 867 пациентов умерли, почти восемь с половиной тысяч поправились.
Всего в мире, по данным ВОЗ, почти три миллиона заразившихся, жертвами инфекции стали около 200 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.