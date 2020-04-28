Калининградские арендодатели переводят недвижимость в долгосрочную аренду

КАЛИНИНГРАД, 28 апр - РИА Новости. Каждый третий арендодатель в Калининградской области перевел свою недвижимость из посуточной в долгосрочную аренду из-за ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы сервиса "Авито".

"Аналитики "Авито Недвижимости" зафиксировали рост числа пользователей, которые обычно сдавали своё жилье посуточно, а с начала марта к концу апреля изменили срок аренды на долгосрочную. За последние два месяца число таких арендодателей в Калининградской области составило 31,2% и на текущий момент доля их объявления от общего объема стала 42,8%. В целом по России эти показатели составили 20% и 31,5% соответственно", - говорится в сообщении.

По данным экспертов сервиса, краткосрочная аренда является одним из наиболее прибыльных типов рентного бизнеса, однако ограничение передвижения граждан и, как следствие, снижение туристического потока и количества деловых поездок в стране, привели к временному снижению спроса. Теперь люди отдают предпочтение средне- и долгосрочной аренде, чтобы сократить количество контактов.