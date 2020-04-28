Во Франции после 11 мая откроются все ТЦ, кроме кафе и ресторанов

Женщина проходит мимо Эйфелевой башни в Париже во время пандемии вируса COVID-19

ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Решение по поводу открытия кафе и ресторанов после введенного из-за коронавируса карантина во Решение по поводу открытия кафе и ресторанов после введенного из-за коронавируса карантина во Франции будет приниматься в конце мая, заявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп , выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Строгие ограничения на передвижение людей в связи с распространением нового коронавируса действуют во Франции с 17 марта. Как ожидается, этот режим будет ослаблен с 11 мая. Сейчас же в стране также закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. По последним данным в стране выявлено более 128 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 23,2 тысячи человек скончались.

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Представляя план выхода из режима карантина, премьер-министр отметил, что если реальные цифры новых случаев заражения будут соответствовать прогнозам, "начнется период, который продлится до 2 июня". "В конце мая, например, мы примем решение об открытии кафе и ресторанов", - добавил Филипп.

В то же время, если ситуация окажется хуже ожиданий, ослабление ограничений может быть отложено, также следует из его слов.

"Если с приближением 11 мая число выявляемых каждый день новых случаев коронавируса не будет лежать в планируемых границах, мы должны будем сделать выводы. Если цифры не будут им соответствовать, мы не снимем карантин 11 мая", - подчеркнул Филипп.