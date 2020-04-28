Врио губернатора ЕАО перечислит зарплату на поддержку медиков

ХАБАРОВСК , 28 апр – РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области перечислит свою месячную зарплату на помощь медицинским работникам и борьбу с COVID-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

По его словам, врио главы региона еще до предложения Медведева тоже думал о том, чтобы перечислить деньги на обеды врачам или на борьбу с коронавирусом.