Врио губернатора ЕАО перечислит зарплату на поддержку медиков

ХАБАРОВСК , 28 апр – РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области перечислит свою месячную зарплату на помощь медицинским работникам и борьбу с COVID-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь медработникам. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в рамках исполнения этого поручения предложил членам партии, занимающим руководящие или выборные должности, уплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Он пояснил, что эти взносы пойдут на приобретение больницами средств индивидуальной защиты, а также на обеспечение учащихся техническими средствами удаленного обучения.
"Ростислав Гольдштейн считает инициативу своевременной и необходимой. Он перечислит свою зарплату", - сказал собеседник агентства.
По его словам, врио главы региона еще до предложения Медведева тоже думал о том, чтобы перечислить деньги на обеды врачам или на борьбу с коронавирусом.
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