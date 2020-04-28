В Триполи демонстранты сожгли полицейские машины

Происходящее с места событий транслирует ливанский телеканал LBC.
The Banque Libano Francaise in central Tripoli burnings now #Lebanon #LebanonProtests #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/W41FUmn5FN— Finbar Anderson (@andfinbar) April 28, 2020
На место беспорядков прибыли пожарные расчеты и пытаются потушить огонь. Силы безопасности и военные стараются оттеснить агрессивно настроенную толпу людей от банковской улицы. В ответ в сторону полиции и армии летят камни и петарды.
Столкновения продолжаются в Триполи второй день. В понедельник группы демонстрантов сожгли несколько отделений банков и забросали армейские машины бутылками с зажигательной смесью и гранатами. Ранения получили 40 военнослужащих и офицеров. Задержаны 13 человек.
Chaos in the streets of Tripoli, Lebanon; Heavy Shooting; Posted 1 hour ago... pic.twitter.com/QUBjgZagcv— Suribelle (@Suribelle1) April 27, 2020
Новая волна массовых демонстраций вспыхнула в разных частях Ливана после резкого падения курса фунта по отношению к доллару. Это в свою очередь усугубило и без того сложную экономическую обстановку в стране в условиях введенного властями режима эпидемиологической чрезвычайной ситуации, начавшегося 16 марта и продленного до 11 мая. Жители Ливана требуют найти выход из экономического кризиса, создать условия для стабильной жизни и решить проблему роста курса доллара.
Волнения начались в Ливане 17 октября прошлого года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны Мишель Аун утвердил кабинет министров во главе с Хассаном Диябом.