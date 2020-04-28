В Триполи демонстранты сожгли полицейские машины

БЕЙРУТ, 28 апр - РИА Новости. Участники беспорядков в городе Участники беспорядков в городе Триполи на севере Ливана забросали стражей порядка камнями и сожгли две машины сил внутренней безопасности.

Происходящее с места событий транслирует ливанский телеканал LBC.

На место беспорядков прибыли пожарные расчеты и пытаются потушить огонь. Силы безопасности и военные стараются оттеснить агрессивно настроенную толпу людей от банковской улицы. В ответ в сторону полиции и армии летят камни и петарды.

Столкновения продолжаются в Триполи второй день. В понедельник группы демонстрантов сожгли несколько отделений банков и забросали армейские машины бутылками с зажигательной смесью и гранатами. Ранения получили 40 военнослужащих и офицеров. Задержаны 13 человек.

Chaos in the streets of Tripoli, Lebanon; Heavy Shooting; Posted 1 hour ago... pic.twitter.com/QUBjgZagcv — Suribelle (@Suribelle1) April 27, 2020

Новая волна массовых демонстраций вспыхнула в разных частях Ливана после резкого падения курса фунта по отношению к доллару. Это в свою очередь усугубило и без того сложную экономическую обстановку в стране в условиях введенного властями режима эпидемиологической чрезвычайной ситуации, начавшегося 16 марта и продленного до 11 мая. Жители Ливана требуют найти выход из экономического кризиса, создать условия для стабильной жизни и решить проблему роста курса доллара.