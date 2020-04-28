Тверские власти разработали новый комплекс мер поддержки экономики

ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Власти Власти Тверской области разработали новый комплекс мер, направленных на поддержку экономики, новый пакет мер будет оформлен в законодательные инициативы, сообщает пресс-служба областного кабинета министров.

Меры предусматривают, в частности, увеличение количества предпринимателей, на которые будет распространяться снижение в три раза налоговых ставок и стоимости патентов,

По словам губернатора области, меры направлены на сохранение социальной стабильности и развитие предпринимательства в регионе, позволят бизнесу уверенно пройти период, вызванный новой коронавирусной инфекции.

Перечень предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, на которые будет распространяться снижение налоговой нагрузки в 3 раза, дополнен 20 видами экономической деятельности. Поддержкой смогут воспользоваться дополнительно почти полторы тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Это предприниматели, занимающиеся производством текстильных изделий, одежды и обуви, мыла и моющих, чистящих полирующих средств, стекла, керамики и изделий из них, мебели, электрических ламп и осветительного оборудования. Также изменения распространяются на рекламную и издательскую деятельность, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

Также десятью видами экономической деятельности дополнен список организаций, работающих по патентной системе налогообложения, которым в 3 раза снижена стоимость патента. Теперь льгота доступна для еще более 240 предпринимателей региона, чья экономическая деятельность оказалась в зоне риска. Это бизнес по ремонту и пошиву одежды и обуви, бытовой техники и бытовых приборов, компьютеров и коммуникационного оборудования, мебели, изготовлению и ремонту металлической галантереи и металлических изделий, а также химчистки и услуги прачечных.