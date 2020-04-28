Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-04-28T16:45
https://ria.ru/20200428/1570693964.html
Тверские власти разработали новый комплекс мер поддержки экономики
https://cdn23.img.ria.ru/images/155641/82/1556418277_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_901b921d857215e3d9116a7322780a78.jpg
РИА Новости

Тверские власти разработали новый комплекс мер поддержки экономики

16:45 28.04.2020
66
© РИА Новости / Антон ДенисовТверь
Тверь
© РИА Новости / Антон Денисов
ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Власти Тверской области разработали новый комплекс мер, направленных на поддержку экономики, новый пакет мер будет оформлен в законодательные инициативы, сообщает пресс-служба областного кабинета министров.
Меры предусматривают, в частности, увеличение количества предпринимателей, на которые будет распространяться снижение в три раза налоговых ставок и стоимости патентов,
По словам губернатора области, меры направлены на сохранение социальной стабильности и развитие предпринимательства в регионе, позволят бизнесу уверенно пройти период, вызванный новой коронавирусной инфекции.
Перечень предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, на которые будет распространяться снижение налоговой нагрузки в 3 раза, дополнен 20 видами экономической деятельности. Поддержкой смогут воспользоваться дополнительно почти полторы тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Это предприниматели, занимающиеся производством текстильных изделий, одежды и обуви, мыла и моющих, чистящих полирующих средств, стекла, керамики и изделий из них, мебели, электрических ламп и осветительного оборудования. Также изменения распространяются на рекламную и издательскую деятельность, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.
Также десятью видами экономической деятельности дополнен список организаций, работающих по патентной системе налогообложения, которым в 3 раза снижена стоимость патента. Теперь льгота доступна для еще более 240 предпринимателей региона, чья экономическая деятельность оказалась в зоне риска. Это бизнес по ремонту и пошиву одежды и обуви, бытовой техники и бытовых приборов, компьютеров и коммуникационного оборудования, мебели, изготовлению и ремонту металлической галантереи и металлических изделий, а также химчистки и услуги прачечных.
Губернатор области Игорь Руденя выступает в прямом эфире телеканала Россия 24
23 апреля, 23:05Тверская область
Руденя: в Верхневолжье возобновляют работу МФЦ и магазины промтоваров
Ранее стоимость патента была уменьшена для 453 предпринимателей. Это участники лесохозяйственного сектора, общепита, предприятия, предоставляющие экскурсионные услуги, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, предприниматели, занимающиеся перевозкой пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, и другие виды деятельности.
010010
Тверская областьТверская областьЭкономика
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Стойка ресепшена на Московской бирже
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59В Пермском крае откроют парикмахерские, автосалоны и мастерские
15:59Трамп прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес Байдена
15:58В парке Сингапура робот будет призывать людей сохранять дистанцию
15:57Минтранс разъяснил новые правила расследования авиапроисшествий
15:56Правительство одобрило выделение субсидий авиакомпаниям
15:55В Алтайском крае введут масочный режим
15:54Набиуллина назвала уровень российского госдолга одним из самых низких
15:53Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 232 человек
15:53Рошаль призвал после пандемии провести оптимизацию больниц "наоборот"
15:52В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
15:51Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
15:51Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента
15:47В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
15:46Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя
15:45Экономическая активность в России стабилизировалась, заявила Набиуллина
15:44В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260
15:42Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"
15:42Московские суды будут работать с ограничениями до 31 мая
15:39Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
15:38В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния