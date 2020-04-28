Кубань выделила из бюджета 894 млн рублей на строительство соцобъектов

КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края дополнительно выделили из бюджета региона 894 миллиона рублей на строительство соцобъектов, сообщает пресс-служба администрации края.

"На строительство соцобъектов из регионального бюджета дополнительно выделено 894 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев . Средства будут направлены на завершение строительства общеобразовательных учреждений в Краснодаре вместительностью 2200 мест", - говорится в сообщении.

Как пояснили в департаменте строительства Краснодарского края, речь идет о школах по улице Красных Партизан и Марины Цветаевой. "В том числе к школе по улице Марины Цветаевой будут построены инженерные сети. Планируемый ввод в эксплуатацию – третий квартал 2020 года", – добавили в ведомстве.

Уточняется, что объекты реализуются в рамках национального и регионального проектов "Жилье".