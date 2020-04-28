В Индии усомнились в успешности переливания плазмы для лечении COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Терапия коронавируса с помощью плазмы вылечившихся пациентов все еще находится на экспериментальной стадии и может оказаться "опасной для жизни" пациента, заявил представитель министерства здравоохранения Индии в ходе брифинга.
"Никаких конкретных доказательств в поддержку плазменной терапии в качестве лечения коронавируса нет. Терапия все еще находится на экспериментальной стадии, и Индийский совет медицинских исследований проводит национальное исследование по ней. Это может быть даже опасно для жизни", - заявил представитель минздрава.
На прошлой неделе в Дели сообщили о первом в стране успешном излечении коронавирус с помощью плазмы донора. Пациентом был 49-летний мужчина, который проходил лечение в частной больнице.
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По данным на вторник, в Индии коронавирусом заразились более 29 тысяч человек, лечение проходят более 21 тысячи заболевших. Победили болезнь 6,8 тысячи человек, погибли 934.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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