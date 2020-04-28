В Индии усомнились в успешности переливания плазмы для лечении COVID-19

"Никаких конкретных доказательств в поддержку плазменной терапии в качестве лечения коронавируса нет. Терапия все еще находится на экспериментальной стадии, и Индийский совет медицинских исследований проводит национальное исследование по ней. Это может быть даже опасно для жизни", - заявил представитель минздрава.