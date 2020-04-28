"Газпром" ответил на сообщения про бунт рабочих "Силы Сибири"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апр - РИА Новости. Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии, где ситуация напряжена из-за коронавируса, относится к другой подрядной организации, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
Ранее в СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в вахтовых поселках "Газпрома" проведен тотальный анализ 10,5 тысячи работников. По его словам, по предварительной информации, количество заболевших может оказаться "очень значительным". Прокуратура начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих.
"Указанное вами событие произошло в вахтовом поселке подрядной организации, мы не имеем права комментировать от имени другой компании", — подчеркнул собеседник агентства.
По данным властей, на месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещены более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии, еще 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск ЯНАО.
Согласно сведениями ямальского регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, у 16 вывезенных из Чаяндинского месторождения в автономный округ рабочих нашли коронавирус, трое уже выздоровели.
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