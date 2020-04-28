"Газпром" ответил на сообщения про бунт рабочих "Силы Сибири"

"Указанное вами событие произошло в вахтовом поселке подрядной организации, мы не имеем права комментировать от имени другой компании", — подчеркнул собеседник агентства.

По данным властей, на месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещены более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии, еще 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск ЯНАО.