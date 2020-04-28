В Башкирии будут производить вакцину, которая сможет бороться с COVID-19

"Кризис заставил нас обратить более пристальное внимание на фармацевтику и биотехнологии. Мы готовы вкладываться в эти направления, тем более что на территории республики существуют предприятия, которые много лет поставляют на рынок лекарства для диагностики, профилактики и лечения, в том числе инфекционных заболеваний. Мы начинаем производить вакцину, которая сможет бороться с COVID-19. Сегодняшний вызов заставил нас выработать новые подходы к управлению экономикой", - заявил Назаров в рамках международного форума в онлайн-формате "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".