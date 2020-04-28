Эксперт оценил распространение КоАП на космическое пространство

"По космическому пространству все правильно. Согласно Договору о космосе 1967 года, страна сохраняет юрисдикцию на свои объекты и свои экипажи, где бы они не находились в космосе. Соответственно, все нарушения относятся к стране, которая этого космонавта запустила", - сказал Моисеев РИА Новости.

"По всем договорам они запускаются по американской квоте, и США несут ответственность за их поведение, а российские космонавты находятся под нашей юрисдикцией. Если возникает конфликт, то тут просто обычная практика. Скажем, мы задержали в нашем модуле злоумышленника, передаём его американцам, сообщаем что к чему, и они уже там сами принимают решение о наказаниях по своему законодательству", - пояснил эксперт.