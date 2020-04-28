Эксперт оценил распространение КоАП на космическое пространство

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Предлагаемая поправка в Кодекс РФ об административных правонарушениях, включающая в зону ответственности космическое пространство, является правильным шагом, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещён проект изменений в КоАП РФ, предусматривающий, в частности, распространение его действия на космическое пространство.
"По космическому пространству все правильно. Согласно Договору о космосе 1967 года, страна сохраняет юрисдикцию на свои объекты и свои экипажи, где бы они не находились в космосе. Соответственно, все нарушения относятся к стране, которая этого космонавта запустила", - сказал Моисеев РИА Новости.
По его словам, на Международной космической станции (МКС) американские, европейские, японские и канадские астронавты находятся под юрисдикцией США.
"По всем договорам они запускаются по американской квоте, и США несут ответственность за их поведение, а российские космонавты находятся под нашей юрисдикцией. Если возникает конфликт, то тут просто обычная практика. Скажем, мы задержали в нашем модуле злоумышленника, передаём его американцам, сообщаем что к чему, и они уже там сами принимают решение о наказаниях по своему законодательству", - пояснил эксперт.