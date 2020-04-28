В Эйлате восстанавливают коралловые рифы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Эйлате, курорте на побережье Красного моря, восстанавливают коралловые рифы, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

С экологической инициативой по возрождению рифов выступил мэр города Меир Ицхак Галеви. Его поддержали различные организации, а также местные дайвинг-клубы.

Из-за пандемии на пляжах курорта сейчас нет туристов. Это позволяет заняться спасением кораллов, которые пострадали в том числе из-за шторма, обрушившегося на курорт 14 марта.