В Эйлате восстанавливают коралловые рифы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Эйлате, курорте на побережье Красного моря, восстанавливают коралловые рифы, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
С экологической инициативой по возрождению рифов выступил мэр города Меир Ицхак Галеви. Его поддержали различные организации, а также местные дайвинг-клубы.
Из-за пандемии на пляжах курорта сейчас нет туристов. Это позволяет заняться спасением кораллов, которые пострадали в том числе из-за шторма, обрушившегося на курорт 14 марта.
Работа идет на нескольких участках, от северного до южного побережья, включая пляж Каца. Спасатели погружаются на дно эйлатского залива, чтобы собрать сотни фрагментов разбитых кораллов. Затем их помещают в специальный подводный питомник для восстановления перед пересадкой в естественную среду.