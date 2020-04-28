Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-04-28T17:38
https://ria.ru/20200428/1570693124.html
В Эйлате восстанавливают коралловые рифы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155147/67/1551476739_0:259:3178:2047_1036x0_80_0_0_0bc75128687ff5348ff8c108ca7ab39e.jpg
РИА Новости

В Эйлате восстанавливают коралловые рифы

17:38 28.04.2020
4815
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрогулочная яхта в бухте Эйлата
Прогулочная яхта в бухте Эйлата
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Эйлате, курорте на побережье Красного моря, восстанавливают коралловые рифы, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
С экологической инициативой по возрождению рифов выступил мэр города Меир Ицхак Галеви. Его поддержали различные организации, а также местные дайвинг-клубы.
Из-за пандемии на пляжах курорта сейчас нет туристов. Это позволяет заняться спасением кораллов, которые пострадали в том числе из-за шторма, обрушившегося на курорт 14 марта.
Работа идет на нескольких участках, от северного до южного побережья, включая пляж Каца. Спасатели погружаются на дно эйлатского залива, чтобы собрать сотни фрагментов разбитых кораллов. Затем их помещают в специальный подводный питомник для восстановления перед пересадкой в естественную среду.
Дикий олень на пустынной улице в портовом городе Тринкомали, Шри-Ланка
27 апреля, 08:00Туризм
Звери — в город, люди — в лес. Повлиял ли коронавирус на диких животных
3113002
ТуризмТуризмКрасное мореНовости - ТуризмИзраиль
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59В Пермском крае откроют парикмахерские, автосалоны и мастерские
15:59Трамп прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес Байдена
15:58В парке Сингапура робот будет призывать людей сохранять дистанцию
15:57Минтранс разъяснил новые правила расследования авиапроисшествий
15:56Правительство одобрило выделение субсидий авиакомпаниям
15:55В Алтайском крае введут масочный режим
15:54Набиуллина назвала уровень российского госдолга одним из самых низких
15:53Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 232 человек
15:53Рошаль призвал после пандемии провести оптимизацию больниц "наоборот"
15:52В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
15:51Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
15:51Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента
15:47В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
15:46Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя
15:45Экономическая активность в России стабилизировалась, заявила Набиуллина
15:44В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260
15:42Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"
15:42Московские суды будут работать с ограничениями до 31 мая
15:39Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
15:38В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния