В Сербии число жертв коронавируса достигло 168 человек

БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались шесть человек, общее число жертв достигло 168, всего выявлены почти 8,5 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны в понедельник.

Премьер Сербии Ана Брнабич сообщила во вторник парламенту о низкой смертности и относительно малом проценте зараженных COVID-19, что считает показателем ослабления эпидемии. По данным сербского минздрава, с начала пандемии к понедельнику в стране были выявлены 8275 зараженных, скончались 162 больных.

"За сутки выявлены 222 новых зараженных, общее число больных - 8497 человек. Госпитализированы 2517 человек, из них 79 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. За сутки скончались еще шестеро граждан, всего с начала пандемии умерли 168 человек", - сообщил минздрав.

Сербское правительство с понедельника смягчило меры по борьбе с распространением коронавируса. В стране открыты парикмахерские и тренажерные залы. Гражданам старше 65 лет разрешили с 27 апреля ежедневно выходить на улицы на полчаса с 18.00 до 1.00. Магазины для пожилых граждан открываются по четвергам с 4.00 до 7.00.

Майские праздники полностью пройдут в условиях комендантского часа. Запрет на передвижение граждан вступает в силу в 18.00 четверга и продлится до 5.00 понедельника, 4 мая.