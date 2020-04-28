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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T16:32
https://ria.ru/20200428/1570693094.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 168 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса достигло 168 человек

16:32 28.04.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались шесть человек, общее число жертв достигло 168, всего выявлены почти 8,5 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны в понедельник.
Премьер Сербии Ана Брнабич сообщила во вторник парламенту о низкой смертности и относительно малом проценте зараженных COVID-19, что считает показателем ослабления эпидемии. По данным сербского минздрава, с начала пандемии к понедельнику в стране были выявлены 8275 зараженных, скончались 162 больных.
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"За сутки выявлены 222 новых зараженных, общее число больных - 8497 человек. Госпитализированы 2517 человек, из них 79 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. За сутки скончались еще шестеро граждан, всего с начала пандемии умерли 168 человек", - сообщил минздрав.
Сербское правительство с понедельника смягчило меры по борьбе с распространением коронавируса. В стране открыты парикмахерские и тренажерные залы. Гражданам старше 65 лет разрешили с 27 апреля ежедневно выходить на улицы на полчаса с 18.00 до 1.00. Магазины для пожилых граждан открываются по четвергам с 4.00 до 7.00.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияВ мире
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