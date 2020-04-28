Коронавирус подтвердили у более 270 сотрудников ФСИН

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у более 270 сотрудников ФСИН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным на 28 апреля, в учреждениях и органах УИС проведено около 19 тысяч лабораторных исследований на коронавирус.
"Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271 случай", - рассказали в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.