Лавров прокомментировал заявление Хафтара о выходе из соглашения

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нынешний кризис в процессе урегулирования в Ливии - не повод для односторонних решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
"Сейчас мы сталкиваемся с повторением пройденного уже в отношение итогов Берлинской конференции, на которой, напомню, президент (России Владимир - ред.) Путин, когда вынесли на утверждение участников итоговый документ, специально поинтересовался поддерживают ли этот документ конфликтующие стороны, прежде всего Хафтар и (председатель президентского совета Файез - ред. ) Саррадж. Нам было сказано, что это задача, которую будем решать впоследствии. Но мы предупредили, что без ярко выраженного согласия ливийских сторон, шансов на то, что эти договоренности, достигнутые в кругу внешних игроков, будут жизнеспособными, в общем-то немного. К сожалению, это подтвердилось. Но это не означает, что конфликтующие стороны должны сейчас выступать с агрессивными заявлениями, объявлять о каких-то односторонне принятых решениях и отказываться от ведения межливийского диалога", - сказал министр на пресс-конференции по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.
Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.
В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование ПНС. Глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акиля Салех выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил "дорожную карту", состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета.
28 апреля, 14:21ЕС раскритиковал односторонние действия Хафтара в Ливии