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2020-04-28T16:29
https://ria.ru/20200428/1570692840.html
Лавров прокомментировал заявление Хафтара о выходе из соглашения
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РИА Новости

Лавров прокомментировал заявление Хафтара о выходе из соглашения

16:29 28.04.2020
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© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
© РИА Новости / МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нынешний кризис в процессе урегулирования в Ливии - не повод для односторонних решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, заключенного в Марокко в 2015 году под эгидой ООН. Он также заявил, что власть в стране переходит к армии.
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Глава МИД ПНС Ливии рассказал, что провел консультации с замглавы МИД РФ
"Сейчас мы сталкиваемся с повторением пройденного уже в отношение итогов Берлинской конференции, на которой, напомню, президент (России Владимир - ред.) Путин, когда вынесли на утверждение участников итоговый документ, специально поинтересовался поддерживают ли этот документ конфликтующие стороны, прежде всего Хафтар и (председатель президентского совета Файез - ред. ) Саррадж. Нам было сказано, что это задача, которую будем решать впоследствии. Но мы предупредили, что без ярко выраженного согласия ливийских сторон, шансов на то, что эти договоренности, достигнутые в кругу внешних игроков, будут жизнеспособными, в общем-то немного. К сожалению, это подтвердилось. Но это не означает, что конфликтующие стороны должны сейчас выступать с агрессивными заявлениями, объявлять о каких-то односторонне принятых решениях и отказываться от ведения межливийского диалога", - сказал министр на пресс-конференции по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.
Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.
В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование ПНС. Глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акиля Салех выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил "дорожную карту", состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета.
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28 апреля, 14:21
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1700024
Обострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарСергей ЛавровАлжир (республика)ЛивияООНИталияВ мире
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