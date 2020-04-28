Сербия с 18 мая откроет авиасообщение

"С 18 мая открывается авиасообщение в соответствии с рекомендациями международных организаций", - сообщили члены национального кризисного штаба.

С 4 мая восстанавливается железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение. Открываются кафе и рестораны, с соблюдением расстояния между посетителями. С 8 мая - торговые центры при ограничении числа посетителей.