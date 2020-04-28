Сербия с 18 мая откроет авиасообщение

БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. Сербия с 18 мая открывает авиасообщение, сообщили члены кризисного штаба по борьбе с COVID-19 на пресс-конференции в правительстве.
В заседании кризисного штаба во вторник принял участие президент страны Александр Вучич.
"С 18 мая открывается авиасообщение в соответствии с рекомендациями международных организаций", - сообщили члены национального кризисного штаба.
С 4 мая будет восстановлено городское транспортное сообщение в городах Нови-Сад и Крагуевац, с 8 мая в Белграде и Нише при соблюдении мер безопасности и без включения кондиционеров.
С 4 мая восстанавливается железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение. Открываются кафе и рестораны, с соблюдением расстояния между посетителями. С 8 мая - торговые центры при ограничении числа посетителей.