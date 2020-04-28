В Москве выросло число обращений на станцию скорой в период пандемии

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество обращений на станцию скорой помощи Москвы в период пандемии возросло на 50%, сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter, поздравив работников скорой с профессиональным праздником.
"Сегодня День работников скорой помощи. Поздравляю вас и благодарю за самоотверженность и труд. Бригады скорой всегда первые там, где нужна помощь. И сейчас, во время пандемии, на вас легла двойная нагрузка. В этот период количество обращений на станцию выросло на 50% - до 25 тысяч в сутки", - написал Собянин.
Он отметил, что бригады и оперативные службы скорой круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности. "Желаю вам, друзья, крепкого здоровья и удачи", - добавил мэр.