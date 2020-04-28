Лавров призвал назначить спецпредставителя ООН по Ливии в ближайшее время

"Позиция специального представителя генерального секретаря ООН по ливийскому урегулированию остается вакантной уже не один месяц. Гасан Саляме, который вложил много усилий в выполнение своего мандата, но, к сожалению, эти усилия не увенчались успехом, ушел в отставку и уже почти два месяца пост остается вакантным. Я считаю, что для генерального секретаря ООН господина (Антониу) Гуттереша абсолютно необходимо в самое ближайшее время назначить нового специального представителя", - сказал Лавров по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.