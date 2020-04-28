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2020-04-28T16:28
https://ria.ru/20200428/1570692518.html
Лавров призвал назначить спецпредставителя ООН по Ливии в ближайшее время
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РИА Новости

Лавров призвал назначить спецпредставителя ООН по Ливии в ближайшее время

16:25 28.04.2020 (обновлено: 16:28 28.04.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Развитие ситуации в Ливии показывает срочную необходимость назначения постоянного спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС). Он заявил, что управление страной переходит к армии.
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"Позиция специального представителя генерального секретаря ООН по ливийскому урегулированию остается вакантной уже не один месяц. Гасан Саляме, который вложил много усилий в выполнение своего мандата, но, к сожалению, эти усилия не увенчались успехом, ушел в отставку и уже почти два месяца пост остается вакантным. Я считаю, что для генерального секретаря ООН господина (Антониу) Гуттереша абсолютно необходимо в самое ближайшее время назначить нового специального представителя", - сказал Лавров по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.
Лавров отметил, что, "по общему убеждению, это должен быть представитель африканского региона". "И такие кандидаты есть, мы их хорошо знаем, это опытные люди, пользуются авторитетом. Призываем генерального секретаря ООН как можно скорее заполнить эту вакансию, назначить нового специального представителя, чтобы процесс не тормозился", - подчеркнул глава МИД РФ.
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Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.
В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование ПНС. Глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акиля Салех выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил "дорожную карту", состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета.
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Обострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарСергей ЛавровАлжир (республика)ЛивияООНИталияВ мире
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