Россия контактирует со всеми сторонами конфликта в Ливии

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия контактирует со всеми без исключения сторонами ливийского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, при этом он добавил, что не стал бы использовать в данном контексте понятие "рычаги давления".
"Я не говорил бы здесь о каких-то рычагах давления, которые есть у России. У нас есть контакты со всеми без исключения действующими лицами ливийского конфликта, это и генерал, маршал (глава ЛНА Халифа) Хафтар, и председатель президентского совета (Файез) Саррадж, и глава парламента Акиля Салех, и другие деятели, в том числе руководство государственного совета. Там много структур было создано в соответствии с соглашением, заключенным в Схирате в декабре 2015 года", - сказал Лавров по итогам неформального саммита глав МИД БРИКС в онлайн-формате.
"Мы на всех этапах урегулирования ливийского кризиса, в ходе всех инициатив, которые проявляли в разное время и наши французские коллеги, и итальянцы, и Объединенные Арабские Эмираты, в последнее время Берлинская конференция была созвана – на всех этапах этих событий мы предупреждали о необходимости прежде всего убедить конфликтующие стороны самим договориться о том, на каких условиях они могут решать проблемы своей страны, государственность которой была разрушена, напомню, в 2011 году абсолютно противозаконно агрессией Североатлантического Альянса", - добавил глава МИД.
Глава ЛНА Халифа Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия. Он заявил, что управление страной переходит к армии. Характеризуя этот шаг, источник в российском МИД заявил РИА Новости, что в Москве удивлены этим шагом Хафтара. По словам собеседника агентства, "если он (Хафтар) предлагает военную диктатуру", то непонятно, "кто с этим согласится".
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Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.
В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование ПНС. Глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акиля Салех выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил "дорожную карту", состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета.