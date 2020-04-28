Россия контактирует со всеми сторонами конфликта в Ливии

"Мы на всех этапах урегулирования ливийского кризиса, в ходе всех инициатив, которые проявляли в разное время и наши французские коллеги, и итальянцы, и Объединенные Арабские Эмираты, в последнее время Берлинская конференция была созвана – на всех этапах этих событий мы предупреждали о необходимости прежде всего убедить конфликтующие стороны самим договориться о том, на каких условиях они могут решать проблемы своей страны, государственность которой была разрушена, напомню, в 2011 году абсолютно противозаконно агрессией Североатлантического Альянса", - добавил глава МИД.