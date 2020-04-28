Французский премьер назвал ситуацию с коронавирусом невиданной для страны

ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом во Франции является невиданной для страны, такого не было даже в период войны, заявил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.
"Никогда в истории нашей страны мы не знали такой ситуации. Ни во время войн, ни во время оккупации, ни в периоды предыдущих эпидемий", - сказал глава правительства, представляя план по выходу из карантина.
Он подчеркнул, что введенные властями страны меры по ограничению передвижений оказались эффективными: "с 14 апреля число выявленных случаев заболевания коронавирусом снижается".
Строгие ограничения на передвижение людей действуют во Франции с 17 марта и, как ожидается, будут ослаблены с 11 мая. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. По последним данным, в стране выявлено более 128 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 23,2 тысячи человек скончались.
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