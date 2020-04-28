В Приднестровье выздоровели еще пять пациентов с коронавирусом

"Сегодня из Слободзейского инфекционного госпиталя к выписке готовятся пять человек. У всех в начале апреля был подтверждён коронавирус. У двух из пациентов COVID-19 дал осложнение в виде пневмонии. После проведённого курса лечения пробы пациентов прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат", - говорится в сообщении.