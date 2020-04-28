В Приднестровье выздоровели еще пять пациентов с коронавирусом

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Еще пять пациентов, заболевшие коронавирусом, выздоровели в непризнанном Приднестровье, общее число выздоровевших составило 37, сообщает во вторник местный оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19.
"Сегодня из Слободзейского инфекционного госпиталя к выписке готовятся пять человек. У всех в начале апреля был подтверждён коронавирус. У двух из пациентов COVID-19 дал осложнение в виде пневмонии. После проведённого курса лечения пробы пациентов прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 408 приднестровцев, 350 пациентов (из них 13 детей) проходят лечение на территории республики, 37 пациентов выздоровели, 20 человек умерли (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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