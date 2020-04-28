Лавров призвал срочно запустить механизм БРИКС по разработке вакцин

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Механизм БРИКС по разработке и применению вакцин, в том числе от коронавирусных инфекций, должен быть запущен скорейшим образом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел БРИКС.
Министр напомнил, что в декларации саммита БРИКС в Уфе в 2015 году ставилась задача начать совместные разработки и применение вакцин, в том числе от коронавирусных инфекций. Эта задача была конкретизирована в 2018 году в Йоханнесбурге, в документах того саммита содержится договоренность о создании пятистороннего механизма по этому вопросу.
"Сегодня мы проанализировали эту ситуацию и приняли решение подчеркнуть необходимость скорейшего воплощения в жизнь этой договоренности, скорейшего создания такого механизма, потому что пока он ещё не начал функционировать", - заявил Лавров.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что идея объединения усилий стран БРИКС по разработке вакцин , в том числе от новых коронавирусов, выдвигалась еще в ходе предыдущего председательства России. Сейчас БРИКС обсуждает тему противодействия коронавирусу, в том числе тему разработки вакцины, в целом работа по противодействию COVID-19 ведется объединением по многим направлениям.
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