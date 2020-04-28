Норвежские истребители сопровождали российские Ту-22М3

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Норвегия поднимала в воздух истребители F-16 для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, совершавших плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает во вторник Минобороны России.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - говорится в релизе.
Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", отмечают в Минобороны.
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