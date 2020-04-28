Норвежские истребители сопровождали российские Ту-22М3

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - говорится в релизе.