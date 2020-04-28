Лавров оценил развитие ситуации в Ливии

По его словам, это ровно то, о чем все эти годы говорили в Москве – что сами ливийцы должны найти общеприемлемые для них подходы сначала по выстраиванию диалога, а затем и по обустройству своего нового государства, а внешние игроки должны поощрять такие подходы.