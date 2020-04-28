Лавров оценил развитие ситуации в Ливии

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Москва надеется, что урегулирование в Ливии будет все-таки идти по пути компромисса и переговоров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС). Он заявил, что управление страной переходит к армии.
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"Отмечу заявление, которое прозвучало на днях, но которое почему-то мало привлекло внимание СМИ – заявление председателя парламента в Тобруке Агила Салеха, который призвал к национальному диалогу, который высказался за то, чтобы этот диалог был нацелен на формирование общеприемлемых органов власти, в которых равномерно обеспечивалось бы присутствие трех ключевых районов Ливии", - сказал Лавров на пресс-конференции.
По его словам, это ровно то, о чем все эти годы говорили в Москве – что сами ливийцы должны найти общеприемлемые для них подходы сначала по выстраиванию диалога, а затем и по обустройству своего нового государства, а внешние игроки должны поощрять такие подходы.
"Я надеюсь, что уроки, которые были извлечены из предыдущей попытки, окажутся полезными, и мы все-таки будем продвигаться именно в этом направлении – в направлении поощрения самих ливийцев к разговору и поиску компромисса", - подчеркнул министр.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.