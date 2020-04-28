В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 1717

"В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1717 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1221 человек вылечился, 22 человека умерли, 474 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба.