В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 1717

БАКУ, 28 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане выросло до 1717, за сутки инфицированы 39 человек, выздоровел 1221, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1717 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1221 человек вылечился, 22 человека умерли, 474 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба.
Уточняется, что в стране было проведено 132,64 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.