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Культура
2020-04-28T16:20
https://ria.ru/20200428/1570691141.html
В Госдуме подготовили проект об обязательном показе титров фильма
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РИА Новости

В Госдуме подготовили проект об обязательном показе титров фильма

16:11 28.04.2020 (обновлено: 16:20 28.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что подготовила законопроект, обязывающий телеканалы демонстрировать заключительные титры кинофильма без ускоренной перемотки как минимум одну минуту.
"Я намереваюсь вносить законопроект, текст его уже готов, обязывающий телеканалы обеспечивать нормальную демонстрацию заключительных титров на протяжении одной минуты. Мы отхронометрировали большое количество кинофильмов и поняли, что одна минута - это в принципе оптимальный действительно хронометраж, когда по экрану успевают пройти спокойно имена всех основных создателей, всех основных исполнителей в данном фильме", - сказал Ямпольская во время онлайн-конференции МИА "Россия сегодня".
По ее мнению, именно с ускоренной демонстрации титров, где указано, кто трудился над созданием картины, началось неуважение к культуре.
"Ну и не надо забывать, что зачастую для титров пишется специальный саундтрек, это просто варварством является, когда все это идет на ускоренной перемотке", - сказала Ямпольская.
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КультураЕлена ЯмпольскаяГосдума РФМедиа - Общество
Популярные комментарии
Проявляется гораздо большее неуважение к культуре, когда просмотр фильма каждые несколько минут прерывается на рекламу. Но реклама - это святое!
28 апреля, 16:18
Анатолий Андрианов
3300010
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