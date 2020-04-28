В Госдуме подготовили проект об обязательном показе титров фильма

"Я намереваюсь вносить законопроект, текст его уже готов, обязывающий телеканалы обеспечивать нормальную демонстрацию заключительных титров на протяжении одной минуты. Мы отхронометрировали большое количество кинофильмов и поняли, что одна минута - это в принципе оптимальный действительно хронометраж, когда по экрану успевают пройти спокойно имена всех основных создателей, всех основных исполнителей в данном фильме", - сказал Ямпольская во время онлайн-конференции МИА "Россия сегодня".