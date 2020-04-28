Лавров оценил сообщения о попытках отравить чешских политиков

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сообщения в СМИ Чехии по поводу организации Россией отравления на территории страны бездоказательны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас вот нас обвиняют, что мы кого-то там пытаемся в Чешской республике отравить. Неким веществом, которое в чемодане кто-то привез и об этом известно органам соответствующим Чешской республики. Но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет", - заявил Лавров на своем онлайн-брифинге.
Ранее в чешских СМИ появилась информация о том, что в страну якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. Как сообщалось, ряд высокопоставленных чиновников был взят под усиленную охрану, среди них был и староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о расследовании чешских СМИ относительно россиянина, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников - по его словам, это похоже на очередную "утку".