В Ивановской области умер третий пациент с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Пациентка, госпитализированная с симптомами ОРВИ, стала третьим умершим жителем Ивановской области с кроронавирусной инфекцией, сообщило во вторник правительство региона.
В Ивановской области зарегистрированы 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 70 пациентов, двое, по данным на утро вторника, умерли. Как отмечают власти, в обоих случаях были тяжелые сопутствующие патологии.
"За сутки зарегистрирован один новый летальный случай: это пациентка из Шуи, по которой результат получен посмертно на основе анализа биоматериала из легких. Пациентка лечилась с ОРВИ, болезнь протекала молниеносно", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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