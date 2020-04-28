В Ивановской области умер третий пациент с COVID-19

В Ивановской области зарегистрированы 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 70 пациентов, двое, по данным на утро вторника, умерли. Как отмечают власти, в обоих случаях были тяжелые сопутствующие патологии.