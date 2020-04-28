Красноярский губернатор перечислит зарплату на поддержку медиков

"Александр Викторович (Усс - ред.) также решил поддержать инициативу партии "Единая Россия" и перечислит месячную зарплату в качестве партийного взноса для поддержки граждан и медиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Усс уже оплатил изготовление 500 защитных костюмов для медиков региона и перечислил свою месячную зарплату на краевой счет общественной поддержки.