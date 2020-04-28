Красноярский губернатор перечислит зарплату на поддержку медиков

КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс перечислит заработную плату на поддержку медиков, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь медработникам. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в рамках исполнения этого поручения предложил членам партии, занимающим руководящие или выборные должности, уплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Он пояснил, что эти взносы пойдут на приобретение больницами средств индивидуальной защиты, а также на обеспечение учащихся техническими средствами удаленного обучения.
"Александр Викторович (Усс - ред.) также решил поддержать инициативу партии "Единая Россия" и перечислит месячную зарплату в качестве партийного взноса для поддержки граждан и медиков", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что Усс уже оплатил изготовление 500 защитных костюмов для медиков региона и перечислил свою месячную зарплату на краевой счет общественной поддержки.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на вторник с момента начала пандемии в крае выявлены 574 случая коронавирусной инфекции, 65 пациентов выздоровели, семь человек скончались. Случаи заболевания зафиксированы в 41 муниципалитете.
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