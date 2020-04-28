Лавров рассказал о взаимодействии с Китаем по коронавирусу

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Взаимодействие России и Китая по борьбе с пандемией коронавируса находится на высоком уровне, КНР в настоящее время оказывает РФ помощь в пресечении распространения инфекции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Что касается нашей оценки взаимодействия России и Китая по борьбе с коронавирусом, то оценка самая высокая. С первых дней этих событий мы предоставили помощь провинции Ухань в КНР. Сейчас КНР в том числе и нашей стране оказывает содействие в подкреплении наших собственных усилий по пресечению распространения этой инфекции", - сказал Лавров по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.
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