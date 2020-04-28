Выполнены 7 тысяч заявок пенсионеров на доставку дров на дачу

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Москве исполнено 7 тысяч заявок пенсионеров по доставке дров на дачи, рассказал заммэра Петр Бирюков. В Москве исполнено 7 тысяч заявок пенсионеров по доставке дров на дачи, рассказал заммэра Москвы

Эта работа ведется в столице с прошлого месяца - с момента начала режима самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Так как многие пенсионеры уехали на дачи, то городские службы решили помочь им с доставкой дров на садовые участки, отметил Бирюков.

В этой работе принимает участие более 250 транспортных средств, которые в среднем выполняют до 300 подобных заявок в день.

В том случае, если пожилые москвичи нуждаются в такой услуге, им нужно позвонить по номеру +7 (495) 870-45-09.