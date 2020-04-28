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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-04-28T17:10
https://ria.ru/20200428/1570690424.html
Выполнены 7 тысяч заявок пенсионеров на доставку дров на дачу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155009/50/1550095042_0:252:3072:1980_1036x0_80_0_0_333102f4304f739a4f114e68930cd6f3.jpg
РИА Новости

Выполнены 7 тысяч заявок пенсионеров на доставку дров на дачу

16:04 28.04.2020 (обновлено: 17:10 28.04.2020)
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© Depositphotos / TanaChМужчина везет дрова
Мужчина везет дрова
© Depositphotos / TanaCh
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Москве исполнено 7 тысяч заявок пенсионеров по доставке дров на дачи, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
Эта работа ведется в столице с прошлого месяца - с момента начала режима самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Так как многие пенсионеры уехали на дачи, то городские службы решили помочь им с доставкой дров на садовые участки, отметил Бирюков.
В этой работе принимает участие более 250 транспортных средств, которые в среднем выполняют до 300 подобных заявок в день.
В том случае, если пожилые москвичи нуждаются в такой услуге, им нужно позвонить по номеру +7 (495) 870-45-09.
Геннадий Онищенко
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковОбщество
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