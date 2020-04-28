Американская разведка предупредила об уязвимости Zoom перед хакерами

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Разведывательные службы США предупреждает о возможной уязвимости сервиса видеоконференций Zoom перед хакерскими атаками со стороны иностранных правительств, в том числе Китая, сообщает телеканал Разведывательные службы США предупреждает о возможной уязвимости сервиса видеоконференций Zoom перед хакерскими атаками со стороны иностранных правительств, в том числе Китая, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полученный отчет министерства внутренней безопасности США.

"Хакеры, вероятно, обнаружат новые или будут использовать существующие уязвимости в Zoom для того, чтобы скомпрометировать пользовательские устройства и учетные записи для дальнейшей эксплуатации корпоративных сетей. Внезапный рост популярности Zoom и его использование как государственным, так и частным сектором, создает среду, уязвимую для атак. Любая организация, которая уже использует Zoom или собирается его использовать, должна оценить возможные риски", - говорится в документе.

Спецслужбы отмечают, что опасения в отношении Zoom также связаны с тем, что приложение и обновления к нему частично разрабатываются в Китае.

"Доступ Китая к серверам Zoom предоставляет Пекину уникальные возможности для работы с пользователями государственного и частного секторов США. Другие государства также могут использовать уязвимости Zoom для достижения своих целей", - отмечается в докладе.

В свою очередь представитель Zoom сообщил телеканалу, что компания не согласна с выводами разведки, назвав отчет "дезинформацией, содержащей в себе вопиющие неточности в работе Zoom".

Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран. Одновременно появились сообщения о недостаточной безопасности приложения. Акции Zoom в этом году выросли более чем в два раза, так как инвесторы уверены, что компания станет одной из немногих организаций, которые получат огромную прибыль из-за эпидемии коронавируса.