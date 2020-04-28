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2020-04-28T16:02
https://ria.ru/20200428/1570690340.html
Американская разведка предупредила об уязвимости Zoom перед хакерами
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РИА Новости

Американская разведка предупредила об уязвимости Zoom перед хакерами

16:02 28.04.2020
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© AFP 2020 / Olivier DoulieryЛоготип Zoom APP
Логотип Zoom APP
© AFP 2020 / Olivier Douliery
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Разведывательные службы США предупреждает о возможной уязвимости сервиса видеоконференций Zoom перед хакерскими атаками со стороны иностранных правительств, в том числе Китая, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полученный отчет министерства внутренней безопасности США.
"Хакеры, вероятно, обнаружат новые или будут использовать существующие уязвимости в Zoom для того, чтобы скомпрометировать пользовательские устройства и учетные записи для дальнейшей эксплуатации корпоративных сетей. Внезапный рост популярности Zoom и его использование как государственным, так и частным сектором, создает среду, уязвимую для атак. Любая организация, которая уже использует Zoom или собирается его использовать, должна оценить возможные риски", - говорится в документе.
Спецслужбы отмечают, что опасения в отношении Zoom также связаны с тем, что приложение и обновления к нему частично разрабатываются в Китае.
"Доступ Китая к серверам Zoom предоставляет Пекину уникальные возможности для работы с пользователями государственного и частного секторов США. Другие государства также могут использовать уязвимости Zoom для достижения своих целей", - отмечается в докладе.
В свою очередь представитель Zoom сообщил телеканалу, что компания не согласна с выводами разведки, назвав отчет "дезинформацией, содержащей в себе вопиющие неточности в работе Zoom".
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Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 миллионов человек.
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