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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T16:00
https://ria.ru/20200428/1570690240.html
В России начались клинические исследования препарата для лечения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В России начались клинические исследования препарата для лечения COVID-19

16:00 28.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" запустили клинические исследования "Фавипиравира", который может быть эффективным в лечении коронавируса COVID-19, говорится в совместном сообщении РФПИ и "ХимРара".
"Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Российской Федерации, и группа компаний "ХимРар" объявляют о начале многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования препарата "Фавипиравир" у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Исследования будут проходить в 17 центрах по всей России с участием 330 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Первыми терапию начали получать пациенты в трех медицинских центрах в Москве, Нижнем Новгороде и Смоленске. В рамках клинического исследования будет изучена эффективность и безопасность "Фавипиравира", а также выбран оптимальный режим дозирования пациентов.
"Рассчитываем, что успешное завершение исследований и доказанная эффективность терапии "Фавипиравиром" приблизят победу над вирусом и возобновление экономической активности. Промышленный выпуск препарата нашим совместным предприятием с группой "ХимРар" позволит удовлетворить спрос как российского, так и экспортных рынков", - сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
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Наблюдательный совет РФПИ в марте одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир". Дмитриев тогда отмечал, что, по данным специалистов из Китая, препарат продемонстрировал позитивные результаты при лечении пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.
Президент группы "ХимРар" Дмитрий Кравченко, слова которого приводятся в релизе во вторник, в свою очередь отметил, что эффективность "Фавипиравира" была доказана клиническими исследованиями в городах Ухань и Шэньчжэнь. "В случае подтверждения результатов китайских коллег, мы готовы начать серийное производство данного лекарственного препарата уже в мае 2020 года", - добавил Кравченко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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