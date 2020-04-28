Топ-менеджеры "Яндекса" сократили зарплаты и отказались от премий

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Топ-менеджеры "Яндекса" приняли решение отказаться от денежных премий и сократить свои зарплаты до конца года на фоне ситуации с коронавирусом, заявил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

"Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года", - сказал Абовский в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Он добавил, что интернет-компания приняла решение сократить неприоритетные маркетинговые расходы и внимательно следит за любыми другими расходами.

Абовский также сообщил, что "Яндекс" снизил темпы найма сотрудников. "В 2019 году мы наняли 1300 человек, в начале 2020 – 333. Сейчас мы продолжаем нанимать людей на стратегические позиции, но общие темпы найма снизили. Отчасти из-за сложностей интеграции и обучения новых людей, когда вся компания работает удаленно", - сказал топ-менеджер.