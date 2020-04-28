Прокуратура не нашла нарушений санитарных норм на "АвтоВАЗе"

САМАРА, 28 апр – РИА Новости. Прокуратура провела проверку на "АвтоВАЗе", в ходе которой не выявила нарушений санитарных норм на предприятии, сообщил во вторник журналистам заместитель прокурора Автозаводского района Тольятти Максим Волков.
Ранее Znak.com написал, что сотрудникам "АвтоВАЗа" в Тольятти после возобновления 13 апреля работы выдали по две сшитые вручную маски на неделю, попросив носить их не более шести часов, тогда как Роспотребнадзор рекомендует менять маску на новую каждые два-три часа. В пресс-центре "АвтоВАЗа" РИА Новости подтвердили, что каждому сотруднику предприятия в первый день работы выдали по две многоразовые барьерные маски, и добавили, что маски сертифицированы, срок их использования – не более семи дней, после чего они будут заменены на новые. На "АвтоВАЗе" подчеркнули, что сотрудникам рекомендовали менять маску после шести часов использования, так как им были выданы многоразовые барьерные маски.
"Прокуратура Автозаводского района Тольятти по факту размещения в сети интернет информации о выдаче работникам АО "АвтоВАЗ" недостаточного количества средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавирусной инфекции провела проверку… По результатам проверки нарушений требований законодательства не установлено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не выявлено", - сказал Волков.
По его словам, на "АвтоВАЗе" принят необходимый комплекс мер по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства. "На предприятии ежедневно производится дезинфицирующая уборка помещений, работники обеспечены масками в достаточном количестве, проведена разметка территории с целью соблюдения дистанции в 1,5 метра", - отметил Волков.
Кроме того, по данным прокуратуры, при входе на предприятие и в производственных цехах для работников оборудованы места для обработки рук антисептиками, обеспечено бесконтактное измерение температуры тела сотрудников, а на рабочих местах и в зонах отдыха установлены защитные экраны.
"АвтоВАЗ" остановит производство в период с 29 апреля по 17 мая, сообщил РИА Новости накануне председатель профсоюзной организации завода Сергей Зайцев. На прошлой неделе глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал, что продажи компании сейчас "почти на нуле", а затраты составляют порядка 2 миллиардов рублей в неделю.