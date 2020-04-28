Прокуратура не нашла нарушений санитарных норм на "АвтоВАЗе"

"Прокуратура Автозаводского района Тольятти по факту размещения в сети интернет информации о выдаче работникам АО "АвтоВАЗ" недостаточного количества средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавирусной инфекции провела проверку… По результатам проверки нарушений требований законодательства не установлено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не выявлено", - сказал Волков.

По его словам, на "АвтоВАЗе" принят необходимый комплекс мер по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства. "На предприятии ежедневно производится дезинфицирующая уборка помещений, работники обеспечены масками в достаточном количестве, проведена разметка территории с целью соблюдения дистанции в 1,5 метра", - отметил Волков.

Кроме того, по данным прокуратуры, при входе на предприятие и в производственных цехах для работников оборудованы места для обработки рук антисептиками, обеспечено бесконтактное измерение температуры тела сотрудников, а на рабочих местах и в зонах отдыха установлены защитные экраны.