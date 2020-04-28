Лавров ответил на обвинения в адрес России о дезинформации

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Евросоюз так и не предоставил факты о "дезинформации" со стороны России по теме пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Что касается заявлений европейской внешнеполитической службы, заявлений такого толка — о дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, мне даже комментировать это не вполне корректно, потому что ни единого факта, который подтверждал бы такие утверждения, нам предъявлено не было", — сказал Лавров по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.
Как подчеркнул глава ведомства, Москве и не нужны доказательства, поскольку "западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".
В конце марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. По его мнению, ложные сообщения направлены на дискредитацию действий Вашингтона по борьбе с пандемией COVID-19.
При этом ранее издание Financial Times со ссылкой на внутренний доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности сообщило, что Россия запустила в соцсетях крупномасштабную кампанию по дезинформации граждан ЕС о коронавирусе.
Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она призвала Евросоюз сосредоточиться на оказании помощи странам, пострадавшим от заболевания, а не распространять мемы о "российской угрозе".
Пандемия COVID-19
В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировано свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек в 185 странах, 212 тысяч погибли.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку — обогнав Иран и Китай.
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