Лавров ответил на обвинения в адрес России о дезинформации

Как подчеркнул глава ведомства, Москве и не нужны доказательства, поскольку "западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".

Пандемия COVID-19

В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировано свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек в 185 странах, 212 тысяч погибли.