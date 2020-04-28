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2020-04-28T15:57
https://ria.ru/20200428/1570689874.html
Глава МИД ПНС Ливии рассказал, что провел консультации с замглавы МИД РФ
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РИА Новости

Глава МИД ПНС Ливии рассказал, что провел консультации с замглавы МИД РФ

15:57 28.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Власти запада Ливии проводят консультации с международными партнерами в связи с объявленным главой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром выходом из ключевого политического соглашения, в том числе с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, заявил РИА Новости глава МИД ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Мухаммед ат-Тахер Сияла.
Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, заключенного в Марокко в 2015 году под эгидой ООН. Он также заявил, что власть в стране переходит к армии.
"Мы проводим постоянные консультации со всеми, и провели несколько международных контактов по этому вопросу", - заявил Сияла в ответ на вопрос о контактах в связи с объявлением Хафтара.
Сияла сообщил, что во вторник провел разговор с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. "Это были консультации по поводу происходящего, позже будет опубликовано официальное заявление", - сообщил глава МИД ПНС.
Бойцы сил ливийской оппозиции у города Брега
28 апреля, 10:59Сказано в эфире
Эксперт: ситуация в Ливии – "в подвешенном состоянии"Москва удивлена заявлениями главы ЛНА Халифы Хафтара о переходе власти в Ливии, сообщил источник в МИД. В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин прокомментировал ситуацию в стране.
Хафтар уже более года ведет наступление на столицу Ливии Триполи, которую продолжает контролировать признанное международным сообщество Правительство национального согласия (ПНС).
Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были реализованы.
Дела на букву Х. Халифа Хафтар объявил Ливию единой
28 апреля, 15:33На грани
Дела на букву "Х". Халифа Хафтар объявил Ливию единойИ для ПНС, и для ЛНА обострение в Рамадан – это вполне логично. В священный месяц правоверные все равно должны отказаться от дневного приема пищи, питья, курения, интима. Чем еще заняться, как ни воевать.
210004
Война в СирииХалифа ХафтарМихаил БогдановТриполиМароккоООНЛивияВ мире
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