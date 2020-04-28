Глава МИД ПНС Ливии рассказал, что провел консультации с замглавы МИД РФ

Дела на букву "Х". Халифа Хафтар объявил Ливию единой И для ПНС, и для ЛНА обострение в Рамадан – это вполне логично. В священный месяц правоверные все равно должны отказаться от дневного приема пищи, питья, курения, интима. Чем еще заняться, как ни воевать.