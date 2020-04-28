Глава МИД ПНС Ливии рассказал, что провел консультации с замглавы МИД РФ

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Власти запада Ливии проводят консультации с международными партнерами в связи с объявленным главой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром выходом из ключевого политического соглашения, в том числе с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, заявил РИА Новости глава МИД ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Мухаммед ат-Тахер Сияла.
"Мы проводим постоянные консультации со всеми, и провели несколько международных контактов по этому вопросу", - заявил Сияла в ответ на вопрос о контактах в связи с объявлением Хафтара.
Сияла сообщил, что во вторник провел разговор с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. "Это были консультации по поводу происходящего, позже будет опубликовано официальное заявление", - сообщил глава МИД ПНС.
Хафтар уже более года ведет наступление на столицу Ливии Триполи, которую продолжает контролировать признанное международным сообщество Правительство национального согласия (ПНС).
Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были реализованы.