Темрезов: в КЧР открыт третий госпиталь для пациентов с COVID-19

"В настоящее время в республике действуют и готовы принять пациентов три госпиталя для ковидных больных. Еще 200 коек мы развернули на базе одного корпуса в городской больнице Черкесска, который станет четвертым резервным госпиталем. Он будет полностью оборудован 10 мая", - сообщил глава региона.