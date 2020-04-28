Темрезов: в КЧР открыт третий госпиталь для пациентов с COVID-19

ЧЕРКЕССК, 28 апр — РИА Новости. Третье специализированное медучреждение для пациентов, инфицированных с COVID-19, открыли в Карачаево-Черкесии, сообщилглава КЧР на своем аккаунте в соцсети Инстаграм.
По словам Темрезова, в новом медучреждении соблюдены абсолютно все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора и Минздрава России для оказания реанимационной и других видов помощи больным.
Так, 52 реанимационные койки оборудованы аппаратами ИВЛ, к 140 местам подключен кислород. Сформированы бригады врачей, младшего и среднего медперсонала, есть запасы лекарств, средства индивидуальной защиты и дезсредства согласно нормативам.
"В настоящее время в республике действуют и готовы принять пациентов три госпиталя для ковидных больных. Еще 200 коек мы развернули на базе одного корпуса в городской больнице Черкесска, который станет четвертым резервным госпиталем. Он будет полностью оборудован 10 мая", - сообщил глава региона.
По словам Темрезова, республиканскому Минздраву поручено постоянно наращивать запасы средств индивидуальной защиты для медработников как в госпиталях, так и в других медучреждениях.
© Фото предоставлено пресс-службой главы КЧРТретий госпиталь для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республике
© Фото предоставлено пресс-службой главы КЧР
Третий госпиталь для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республике